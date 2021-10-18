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Büyükşehir deplasmanda da kayıp

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ankara ekibi Maliye İhtisas’a 3-1 mağlup oldu.

büyükşehir deplasmanda da kayıp
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Büyükşehir deplasmanda da kayıp

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ankara ekibi Maliye İhtisas’a 3-1 mağlup oldu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TVF Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ankara ekibi Maliye İhtisas ile karşı karşıya geldi. Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakayı Maliye İhtisas 3-1 kazandı. Müsabakanın setleri; 20-25, 25-15, 25-21 ve 25-17’lik skorlarla tamamlandı.

Grup’ta ikinci hafta müsabakalarının sonuçları şöyle:

Maliye İhtisas-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Dürümle TED Ankara Kolejliler-Melikgazi Belediyesi: 3-0

TÜRŞAD-Develi Belediye: 3-2

Hatay Erzin Yeşilkentspor-Hatayspor: 1-3

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediye: 0-3

Niksar Belediye-Haliliye Belediye: 3-2

Grup’ta 2.hafta sonunda Akkuş Belediye 6 puanla zirvede yer aldı. TED Ankara Kolejliler 6 puanla ikinci sırada bulunurken, 6 puanlı Hatayspor ise üçüncü sırada haftayı tamamladı.

Grup’ta şu ana kadar oynadığı iki müsabakayı kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor ise 10.sırada yer alıyor.

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