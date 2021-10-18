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Büyükşehir deplasmanda da kayıp
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ankara ekibi Maliye İhtisas’a 3-1 mağlup oldu.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
TVF Erkekler 1.Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci haftada deplasmanda Ankara ekibi Maliye İhtisas ile karşı karşıya geldi. Ankara Beştepe Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakayı Maliye İhtisas 3-1 kazandı. Müsabakanın setleri; 20-25, 25-15, 25-21 ve 25-17’lik skorlarla tamamlandı.
Grup’ta ikinci hafta müsabakalarının sonuçları şöyle:
Maliye İhtisas-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Dürümle TED Ankara Kolejliler-Melikgazi Belediyesi: 3-0
TÜRŞAD-Develi Belediye: 3-2
Hatay Erzin Yeşilkentspor-Hatayspor: 1-3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor-Akkuş Belediye: 0-3
Niksar Belediye-Haliliye Belediye: 3-2
Grup’ta 2.hafta sonunda Akkuş Belediye 6 puanla zirvede yer aldı. TED Ankara Kolejliler 6 puanla ikinci sırada bulunurken, 6 puanlı Hatayspor ise üçüncü sırada haftayı tamamladı.
Grup’ta şu ana kadar oynadığı iki müsabakayı kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor ise 10.sırada yer alıyor.
Aabid ve Sadık’tan Galibiyet Değerlendirmesi
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