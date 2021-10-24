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Büyükşehir Darmadağın

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’da üçüncü hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

büyükşehir darmadağın
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’da üçüncü hafta müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Eser Türkoğlu ile Nazmi Zeren hakem ikilisi yönetti.

Birinci sette ilk bölüm 3-5 Melikgazi’nin üstünlüğüyle geçildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor sonrasında oyuna üstünlüğünü koydu ve skoru 7-6’ya getirdi.  Melikgazi Belediyespor üst üste bulduğu sayılarla 2 farklı üstünlüğü (7-9) yakaladı. Sonrasında bir kez daha toparlanan Malatya Büyükşehir Belediyespor skoru 13-11’e getirdi. Müsabakanın ikinci bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, son bölümde Melikgazi Belediyespor 20-24’lük üstünlüğü yakaladı. Kayseri ekibi, seti 21-25 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı (3-3). Sonrasında üst üste sayılar üreten Melikgazi, 4-8’lik üstünlüğü yakaladı. Farkı 5’e kadar yükselten (6-11) Kayseri temsilcisi, oyunun ikinci bölümünde de üstünlüğü sürdürdü ve skoru 9-20’ye getirdi. İkinci sette 11 sayılık üstünlüğü yakalayan Melikgazi Belediyespor, seti 12-25 üstün tamamladı ve skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın üçüncü setine iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor 7-4’lük üstünlüğü yakaladı. Kayseri ekibi, oyunu dengeledi ve skor 10-10’a geldi. Oyunun ikinci bölümü karşılıklı sayılarla geçildi (11-11). Eşitliği bozan Melikgazi, skoru 11-14’e getirdi. Oyunun son bölümüne 16-20 önde giren Melikgazi Belediyespor, seti 19-25 üstün tamamladı ve müsabakayı 3-0 kazandı.

FERDİ DURDU

 

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