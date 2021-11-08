DOLAR

9,7015$%0.18

EURO

11,2455%0.12

STERLİN

13,1617£%0.11

GRAM ALTIN

568,49%0,18

ÇEYREK ALTIN

9.093,63%0,32

BİTCOİN

657273฿%3.94663

İmsak Vakti a 05:31
Malatya AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Büyükşehir Can Çekişiyor!

Büyükşehir Can Çekişiyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sahasında Ordu Akkuş Belediyespor ile karşılaştığı maçta rakibine 3-0 yenildi. Ard arda aldığı yenilgilerle son sıraya demir atan turuncu yeşillilerin bulunduğu pozisyon spor kamuoyu tarafından ligden düşürülme çabalarının sürdüğü yorumlarına neden olmaya başladı.

büyükşehir can çekişiyor!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Büyükşehir Can Çekişiyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sahasında Ordu Akkuş Belediyespor ile karşılaştığı maçta rakibine 3-0 yenildi. Ard arda aldığı yenilgilerle son sıraya demir atan turuncu yeşillilerin bulunduğu pozisyon spor kamuoyu tarafından ligden düşürülme çabalarının sürdüğü yorumlarına neden olmaya başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 5. hafta maçında Ordu Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Mustafa Emre Girgin ve Nazmi Zeren hakem ikilisi yönetti. Geçen sezon ki güçlü kadrosundan uzak bu sezon kaliteli sporcuların transfer edilmediği turuncu yeşilli ekip kaderine terk edildiği ligde rakiplerine puan kaptırmaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi Akkuş Belediyespor karşısında da sahadan boynu bükük şekilde ayrıldı. Turuncu yeşilliler müsabakanın setlerini 20-25, 23-25 ve 23-25 skorlarla kaybetti. Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 5.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Maliye İhtisas 3-1 Hatay Erzin Yeşilkentspor

TÜRŞAD 3-0 Niksar Belediyespor

Hatayspor 3-0 Melikgazi Belediyespor

Develi Belediyespor 3-0 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Malatya Büyükşehir Belediyespor 0-3 Akkuş Belediyespor

Haliliye Belediyespor 2-3 Dürümle TED Ankara Kolejliler

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Arguvan liderliğini sürdürdü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.