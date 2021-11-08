Büyükşehir Can Çekişiyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sahasında Ordu Akkuş Belediyespor ile karşılaştığı maçta rakibine 3-0 yenildi. Ard arda aldığı yenilgilerle son sıraya demir atan turuncu yeşillilerin bulunduğu pozisyon spor kamuoyu tarafından ligden düşürülme çabalarının sürdüğü yorumlarına neden olmaya başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, 5. hafta maçında Ordu Akkuş Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Mustafa Emre Girgin ve Nazmi Zeren hakem ikilisi yönetti. Geçen sezon ki güçlü kadrosundan uzak bu sezon kaliteli sporcuların transfer edilmediği turuncu yeşilli ekip kaderine terk edildiği ligde rakiplerine puan kaptırmaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda galibiyeti bulunmayan Malatya temsilcisi Akkuş Belediyespor karşısında da sahadan boynu bükük şekilde ayrıldı. Turuncu yeşilliler müsabakanın setlerini 20-25, 23-25 ve 23-25 skorlarla kaybetti. Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda 5.hafta karşılaşmalarında alınan toplu sonuçlar şöyle:

Maliye İhtisas 3-1 Hatay Erzin Yeşilkentspor

TÜRŞAD 3-0 Niksar Belediyespor

Hatayspor 3-0 Melikgazi Belediyespor

Develi Belediyespor 3-0 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Malatya Büyükşehir Belediyespor 0-3 Akkuş Belediyespor

Haliliye Belediyespor 2-3 Dürümle TED Ankara Kolejliler