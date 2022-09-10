Büyükşehir Çamurlu Mahallesi’ne yol açıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Çamurlu Mahallesi’nde 30 metre genişliğinde yol açma ve altyapı çalışmalarına başlandı.

Çamurlu Mahallesi’nde başlatılan 30 metre genişliğindeki yol açma çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürü Doğan İnce Malatya’da 72 ayrı noktada aktif bir şekilde çalışmalar yapıldığını söyleyerek, “Çamurlu Mahallesi Şehir Gösteren Caddesi’nde bulunuyoruz. Ekiplerimizle birlikte yol açma çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. 30 metre genişliğinde yol açma ve alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde tamamlanıp vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Malatya’da 72 ayrı noktada aktif bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Kırsal ve merkez mahallelerde tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayarak, üst yapı kapsamında kaldırım, asfalt, bordür gibi uygulamaları da tamamlayacağız. Bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (BÜLTEN)