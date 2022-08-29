BÜYÜKŞEHİR BU HİZMETİN NERESİNDE?

Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmetin neresinde?

SİNEM HATUN DAVUT

Malatya’da Bilkent Üniversitesine tahsis edilen 375 dönümlük arazide bir eğitim kampüsü yapılıyor. Bilkent Üniversitesi tarafından Fırıncılar Bölgesine yapılacak olan eğitim kampüsünün temeli 25 Ağustos Perşembe günü atıldı. 375 Dönümlük arazi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararı ile hazine arazisinden bu üniversiteye tahsis edildi.

375 dönüm arazi hangi şart ve koşularda Bilkent Üniversitesine tahsis edildiği konusunda basına net açıklama yapılmadı. Ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti sanki kendi yatırımıymış gibi kamuoyuna servis etmesi de ayrıca dikkat çekti. Akıllara Malatya Büyükşehir Belediyesi bu hizmetin neresinde sorusu takıldı.

Malatya’daki Bilkent Üniversitesi eğitim kampüsü ile eş değer düzeydeki özel okulların kampüs alanı 5 ila 10 dönüm arasında değişirken, neredeyse bir üniversite kampüsü kadar alan tahsis edilen Bilkent Üniversitesi Eğitim Kampüsü 375 dönüm alanda kuruluyor olması da ayrıca dikkat çekti. Özel okul olarak hizmet verecek olan Bilkent Üniversitesi Eğitim Kampüsünün bu kadar büyük olması da dikkat çeken bir başka konu oldu.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 620 DÖNÜM; BİLKENT EĞİTİM KAMPÜSÜ 375 DÖNÜM

3 Nisan 1975 tarihinde kurulan İnönü Üniversitesi 620 dönümlük bir alanda 14 Fakülte, 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 2 yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 6 enstitü, 1 teknokent, Turgut Özal Tıp Merkezinin de aralarında bulunduğu 31 araştırma ve uygulama merkeziyle yaklaşık 40 bin öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti verirken, bir üniversite yerleşkesi kadar arazi verilen bu özel okul formatındaki eğitim kampüsü için Malatya’nın 375 dönümlük arazisi hangi şart ve koşullarda Bilkent Üniversitesi’ne tahsis edildi. Bilkent Üniversitesi tarafından yapılmakta olan ve bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve spor salonları ile lojmanların bulunduğu Eğitim Kampüsüne 375 dönümlük bir arazi verilirken, 47 yaşındaki Türkiye’nin en köklü üniversitelilerinden biri olan İnönü Üniversitesi 620 dönümlük alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıca temel atma töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Tarihi bir günü yaşıyoruz. Her şey aslına rücu eder. Malatya’yı tarif ederken İnsanlık Medeniyetinin Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Büyük zaferler kazanabilirsiniz. Ama o zaferleri kazandıktan sonra arkasında irfan ordusu yoksa o zaferlerin hepsi boşa gider’ diyor. Malatya’da iki üniversite vardı. Biri Şahabiyye-i Kübra Medresesi diğeri Şahabiyye-i Şuğra Medresesi. Anadolu’nun Fetih sürecinde irfan ordusu olan Mevlana’lar, Sadreddin Konevi’ler, İbnü’l Arabi’lerde Selçuklu Devletinin güçlü sultanı Alaaddin Keykubat’ta bu medreselerde yetişip Anadolu Selçuklu Devletini kurup o ihtişamlı günleri yaşatmıştır. Onun için buradaki temel atma törenini tarihi bir gün olarak değerlendiriyorum. Burada yetişecek çocuklarımız memleketimizin ve insanlık âleminin geleceğine ışık tutacak bilimsel çalışmalara imza atacaklardır. İnsanımızı iyi yetiştirmeliyiz. Gelecek nesilleri düşünüyorsak okullara yani insana yatırım yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Ancak Gürkan’ın bahsettiği bu medreseler vaktiyle herkese hizmet veren eğitim kurumlarıydı.