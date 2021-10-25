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Büyükşehir Belediyespor’da yeni yönetim belli oldu
Malatya Büyükşehir Belediyespor’da kulüp başkanı ile başkan yardımcısının istifası sonrası gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni yönetim belli oldu. Kulübün yeni başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay olurken, yönetimde 11 isim yer aldı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Büyükşehir Belediyespor’da ampute, voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarının kapatılacağı iddiaları sonrası kulüp başkanı Mahmut Cücemen ve kulüp ikinci başkanı İhsan Ulak istifa etmişti.
Turuncu yeşilli kulüpte sonrasında bu 3 branşın devam edeceği bildirilirken, olağanüstü genel kurul kararıyla yeni yönetim oluştu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığındaki yönetimde şu isimler yer alıyor:
“Erhan Aydoğdu, Zerrin Palancı, Hilal Yıldırım, Ali Tekin, Abdulkadir Ekici, Ömer Akın, Arif Aksoğan, Zafer Yıldırım, Ahmet Turan Özbey, İdris Nebi Şekeroğlu, Mahmut Ayaz.”
Marius Sumudica’ya sevgi seli
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