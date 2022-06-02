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Büyükşehir Belediyesi’nden Pütürge’ye inceleme

Büyükşehir Belediyesi’nden Pütürge’ye inceleme
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Büyükşehir Belediyesi’nden Pütürge’ye inceleme

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay Pütürge’nin Sakkuşağı ve Dere bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Başkanı Hakan Demir, AK Parti Pütürge ilçe Başkanı Bülent Karayılan ve beraberindeki heyet Pütürge’nin Sakkuşağı ve Dere bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçenin 2022 yılı yol ve alt yapı yatırım programı için de değerlendirmelerde bunulduğu ziyaretlerde konuşan Başkan Sülük, Pütürge’nin coğrafi yapısı nedeniyle yol ve altyapı çalışmalarının geniş bir alanda sürdürüldüğünü belirtti. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “3,5 yıldır Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yoğun bir çalışma yapıyoruz. Pütürge’nin coğrafya yapısı nedeniyle yol ağımız çok fazla. Geçen yıl itibariyle 320 kilometre asfaltı Büyükşehir Belediyemiz bitirdi. Şu an da Diyarbakır sınırındaki mahallelerimizde incelemelerde bulunuyoruz. Bölgedeki yolları inceledik, imkânlara göre neler yapılabilecek bunları görüşeceğiz. Çalışmalara katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ise Pütürge’de yol ve alt yapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Pütürge’nin yol ve su sorunu kalmayacağını ifade etti. (İHA)

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