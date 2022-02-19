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Büyükkarıştıran’da kaza: 1 yaralı

büyükkarıştıran’da kaza: 1 yaralı
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükkarıştıran’ın Muratlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı yönünden Çorlu’ya doğru seyreden Emin Ö. idaresindeki 06 CAP 256 plakalı otomobile Çorlu tarafından gelen Kübra D.’nin kullandığı 59 ACL 169 plakalı otomobil çarptı. Sürücülerden Kübra D. yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Jandarma, itfaiye ve Karayolları Bölge ekipleri de kaza mahallinde hazır bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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