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Büyükekşi TFF başkan adayı 

Büyükekşi TFF başkan adayı 
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Büyükekşi TFF başkan adayı 

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

MURAT İPEKTEN

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulu öncesi ilk başkan adayı belli oldu. Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Adaylığını açıklayan Büyükekşi, “Kulüplerimizin birçoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum” dedi.

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