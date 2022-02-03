DOLAR

13,5654$%0.65

EURO

15,3384%0.58

STERLİN

18,4066£%0.53

GRAM ALTIN

786,70%0,52

ÇEYREK ALTIN

1.278,00%0,31

BİTCOİN

502833฿%-2.37367

Öğle Vakti a 12:46
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Büyükçekmece’de yağış nedeniyle rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı

Büyükçekmece’de yağış nedeniyle rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı

büyükçekmece’de yağış nedeniyle rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Büyükçekmece’de sağanak yağış sonrası rögarlar taşınca sokakları su bastı.

Büyükçekmece’de gece boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dizdariye Mahallesi’nde yağış sonrası rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı. Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.