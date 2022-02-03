büyükçekmece’de yağış nedeniyle rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı

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Büyükçekmece’de sağanak yağış sonrası rögarlar taşınca sokakları su bastı.
Büyükçekmece’de gece boyu etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Dizdariye Mahallesi’nde yağış sonrası rögarlar taşınca sokaklar sular altında kaldı. Su seviyesinin dakikalar ilerledikçe yükseldiği görüldü. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı.
Halı sahanın çatısı çöktü facianın eşiğinden dönüldü
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