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Büyükçekmece’de kaçak tütün operasyonu: Yaklaşık 600 kilo ele geçirildi

büyükçekmece’de kaçak tütün operasyonu: yaklaşık 600 kilo ele geçirildi
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Büyükçekmece’de bir adreste kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğunun belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken ekiplerin yaptığı aramalarda 581,5 kg kaçak tütün ve çok sayıda makaron gibi malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece’de bir adreste tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekiplerin 17 Şubat’ta Güzelce Mahallesindeki ikamete yaptığı operasyonda kaçak sigara ve tütün mamullerini ele geçirirken konuyla ilgili F.A. ve O.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda ise 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kg kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan O.Y isimli şüpheli şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken F.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verildi.

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