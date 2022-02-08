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Anasayfa / Asayiş / Büyükçekmece’de araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği ortaya çıktı

Büyükçekmece’de araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği ortaya çıktı

büyükçekmece’de araç muayene istasyonunda ölen kadının kimliği ortaya çıktı
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Büyükçekmece’de araç muayene istasyonunda servis aracının geri manevra yaparak çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının 74 yaşındaki Suzan Ünsal olduğu ortaya çıktı. Ünsal’ın eşi ile birlikte araç muayenesi için istasyona geldiği öğrenildi.

Olay, dün Muratçeşme Mahallesi TUVTÜRK Mimar Sinan Muayene İstasyonu’nda meydana geldi. 74 yaşındaki Suzan Ünsal iddiaya göre araç muayene istasyonuna eşi ile birlikte aracını getirdi. Bu sırada geri manevra yapan servis minibüsü Ünsal’a çarptı. Ünsal olay yerinde hayatını kaybetti. 74 yaşındaki kadının cenazesi Halkalı’da kılınan cenaze namazın ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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