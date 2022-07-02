Büyükbaş sayısı bilinenden daha mı az?

DİDEM BARUT

Arpa ve yem fiyatlarından dolayı dişi hayvanların devamlı kesime gittiğini ileri süren Malatya Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, küpeli hayvan sayısının giderek azaldığına dikkat çekti. Çekici, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ekiplerinin ahır ve besileri gezerek gerçek hayvan sayısını tespit etmelerini talep ederek, “Bu gidişle 3 ay sonra 200 TL’ye yerli et bulamayacağız” dedi.

Malatya’da yaklaşık 150 bin civarında hayvan sayısı olduğu dile getirilse de Malatya Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Abuzer Çekici, bunun tam tresini iddia ediyor. BUSABAH gazetesine konuşarak yem, arpa fiyatlarının pahalı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın kesime gittiğini ileri süren Çekici, sayının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı öncesi et satışlarının ister istemez düştüğünü söyleyen Çekici, 2022 yılının diğer yıllara göre daha farklı bir yıl olduğunu belirtti.

“VATANDAŞLARIN ALIM GÜCÜ İYİCE AZALDI”

Kasapların et satışının olmadığını sile getiren Çekici, “2022 yılında her şeye yüzde 100, yüzde 200 oranında zam geldi. Vatandaşların alım gücü iyice azaldı. Önceden Kurban Bayramı’ndan önce işimiz olmuyordu, bu yıl Ramazan ayından sonra işlerimiz olmamaya başladı. Kurban Bayramı’ndan sonraki işleri düşünemiyoruz bile. Ramazan ayından sonra işler bu şekilde bittiyse, Kurban Bayramı’ndan sonra işlerimizin tamamen biteceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

“DEVAMLI DİŞİ HAYVANLAR KESİLİYOR”

“Hayvanların en önemli besin maddesi arpadır” diyen Çekici, arpa ve yem fiyatlarına dikkat çekerek, “Arpanın kilogramı geçen yıl 2-2,5 TL civarındayken, şu anda 7-7,5 TL arasında satılıyor. Yüzde 300-400’e yakın zamlanmış. Besi yeminin torbası geçen yıl Ramazan ayının sonunda 125 TL’yken şu anda 400 TL. Böyle kimse hayvan besleyemez. Biz Hayvan Pazarı’na da, kesimhanelere de gidiyoruz ve orada şahit oluyoruz ki bir yıldan bu yana devamlı dişi hayvanlar kesiliyor. Çünkü insanların gideri çok fazlalaştı ve geçim derdine düştü. Bu nedenle de dişi hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Bir dişi hayvanı kesmek, bir fabrikayı yok etmek demek. Bu gidişle 3 ay sonra 200 TL’ye yerli et bulmayacağız. Malatya Tarım İl ve İlçe müdürlükleri kesime giden küpe numaralı hayvan sayısını düşmüyor. Hayvan sayısı söylenenlerden daha az. Ahırları, besilerin tek tek gezmiyorlar. Hayvan sayılarının tek tek tespit edilmesi gerekiyor. Uzmanların görevlerini yapmalarını talep ediyoruz. Hayvan sayısı ne kadar gerçek sayıyı yetkililere bildirsinler. Ona göre et ithalatı veya ihracatı yapsınlar” ifadelerini kullandı.