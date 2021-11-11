büyük: treni kaçırmamamız lazım

Büyük: Treni kaçırmamız lazım

Yeni Malatyaspor’un tecrübeli takım kaptanı Adem Büyük, “Bundan önceki senelerde de böyle sorunlarımız olmuştu. Bu sene özellikle ilk golü yedikten sonra kırılganlığımız var. Bunu da zaman içerisinde atlatacağımızı düşünüyoruz. Tabi treni de kaçırmadan yakalamamız gerekiyor” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı futbolcu yayıncı kuruluşa takım içindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. 9 Kasım Salı günü akşam saatlerinde Sıtmapınarı’nda iki katlı binanın çökmesiyle enkaz altından yaralı kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Adem Büyük, “Öceki yıllarda maalesef Malatya’da depremler yaşamıştık. Daha kötülerini de yaşamıştık. En azından sevindirici olanı; bu kez can kaybının olmamasıydı. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Bu tarz şeyler normal hayatın akışında var. Hepimizin biraz daha dikkatli ve önlem almamız gerekiyor. Umarım yaralı vatandaşlar sağlıklarına biran önce kavuşurlar. Biz Yeni Malatyasporlu futbolcular ve kulüp olarak onların yanındayız. Umarım böyle olumsuz hadiseler bir daha yaşanmaz” sözlerine yer verdi.

“BİRAN ÖNCE TOPARLANMAMIZ GEREKİYOR”

Başakşehir maçının ardından verilen 3 günlük iznin bitmesiyle lige verilen milli arada Malatya’da yeniden çalışmalara başladıklarını sözlerine ekleyen deneyimli oyuncu, “Bu kampın ve aranın bize faydalı olacağını düşünüyoruz. İhtiyacımız olan çalışmak ve burada 10 günlük bir zamanımız var. Milli takımlarına giden arkadaşlarımız var. Eksik çalışıyoruz. Genç ağırlıklı bir kadromuz var. Önümüzdeki Giresunspor maçına iyi hazırlanmamız gerekiyor. Açıkçası biran önce toparlanmamız gerekiyor. Bu kamp bizim için çok önemli. Kritik bir müsabakaya çıkacağız. Daha iyi hazırlanmamız lazım. Umarım daha fazla sakatlık olmadan bu kampı tamamlarız” şeklinde konuştu.

“BU ARALAR BİZİM İÇİN FIRSAT”

Teknik direktör Marius Sumudica’nın göreve getirilmesiyle ilgili de konuşan Adem, “Sumudica hocanın sistemi, İrfan hocanın sistemiyle hemen hemen aynı. Ama oyun içerisinde iki teknik adamın da farklı formasyonları var. Sumudica biraz daha sert ve agresif, hem saha içinde hem de saha dışında antrenmanlarda. Çok fazla isteyen hoca. Aynı sistem ama farklı düşünleri var. Biz ilk iki maçta bazı şeyleri çok çabuk kavramıştık ama son iki maçta beklemediğimiz şekilde goller yedik ve mağlup olduk. Ama toparlayacağımızı düşünüyoruz. Bundan önceki senelerde böyle sorunlarımız olmuştu. Bu sene özellikle ilk golü yedikten sonra kırılganlığımız var. Bunu da zaman içerisinde atlatacağımızı düşünüyoruz. Tabi treni de kaçırmadan yakalamamız gerekiyor. Bu aralar bizim için fırsat oluyor” diye konuştu.

Bu sezon geride kalan haftalarda sarı kırmızılı formayla sergilediği performansı da değerlendiren Büyük, “Şimdiye kadar daha fazlasını da yapabilirdim ama takımın şuan ki durumundan hepimiz psikolojik olarak etkileniyoruz. Ama bu durumun içinden hep beraber çıkacağız. Tabii gol ve asist sayılarımı yükselttiğim zaman bu takımıma da faydalı olacak. Takımım için üst sıralara çıkmak adına güzel olacak. Geçen seneki gol sayımı bu sene de yakalayacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.