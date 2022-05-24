BÜYÜK PATLAMA

Hiç kimse evreni anladığını iddia edemez. Çünkü evren çok çok büyüktür. Ama evrene hayranlık duyulabilir. Evrene hayranlık duyulmalıdır görüşündeyim, bu hayranlık gözlerimizi de kamaştırmamalıdır.

Evrenin yaşı 12-15 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. İnsanlar ise evreni yaklaşık 1.000 yıldır gözlemektedirler. Görüldüğü gibi, evrenin gözlenmesini evrenin yaşına oranladığımızda, insanların evrenin sadece küçük bir bölümünün incelediği kanaatine hemen ulaşabiliriz. Buna rağmen, evrenle ilgili olarak birçok hipotez ortaya konulmuştur.

Evrenle ilgili ilk hipotezler dünyayı evrenin merkezine yerleştiriyorlardı. Bu anlayış 1543’e kadar sürmüştür.

Evrenin Kopernik Kuramı’na göre, yıldızlar sabitti ve dünya ile diğer gezegenler güneşin etrafında dönüyorlardı. KOPERNİK, insanı evrenin odak noktası olmaktan çıkartmış, yerine güneş merkezli bir evren modelinin koymuştur.

Daha sonra, GALİLE ortaya çıkmıştı. Daha sonra 1926’da HUBBLE yeni bir çığır açmıştır. HUBBLE, bütün galaksilerin (yıldızlar kümesinin) zamanla dünyadan uzaklaştığını söylemiştir. Yani, evren durmaksızın genişliyordu.

Bu bakış açısı insanları şu sonuca itmiştir: Eğer bütün galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa, geçmişte galaksiler birbirlerine daha yakındılar. Evrenin kütlesini içinde bulunduran bir madde bütünü varsa ve her şey genişlemeye başladıysa, bir patlamanın olduğunu düşünmek mümkündür. Büyük Patlama Modeli böyle oluşmuştur.

Evrenin patlama anındaki kütlesi çok sıcak ve oldukça yoğundu. Evrenin kütlesi o kadar sıcaktı ki, atomlar ve atom altı parçacıklar bulunamazdı.

Büyük patlamayla genişleme sonucu sıcaklık sıfır santigrat dereceden daha düşük olduğundan suyun donması gibi kuarklar proton ve nötron oluşturacak şekilde donmuşlardır.

Böylelikle, büyük patlamayla uzayın kendisi oluşmuş oldu. Uzayın bir merkezi ve sonu bulunmamaktadır.

Şimdiye kadar anlattıklarımız büyük patlamanın geçmişiyle ilgilidir. Peki, gelecekte ne olacaktır? Astronominin en büyük sorusu budur ve cevabı net değildir.

Evrenin geleceği ile ilgili iki kuram bulunmaktadır. Birincisi Büyük Soğuma Kuramı, ikincisi Büyük Sıkışma Kuramı’dır.

Evrenin kaderi kütlesine bağlıdır. Eğer evrendeki bütün maddeler arasında kütle çekimi yeterince büyükse (evrenin kütlesi yeterince büyükse) kütle çekimi er veya geç evrendeki maddelerin tamamını geri çekecektir. Eğer kütle çekimi yeterince kuvvetli değilse (evrenin kütlesi yeterince büyük değilse) evren genişlemeye devam edecektir.

Büyük Patlama Kuramı böyle bir şey…