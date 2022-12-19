“Bütün takımları yenebilecek güçteyiz”

Yeni Malatyaspor’un deneyimli savunma oyuncusu Barış Başdaş, kazanmaları gereken maçtan galibiyetle ayrıldıkları için sevinçli olduklarını söyledi. Sarı kırmızılı takımın her maça favori olarak çıktığını kaydeden Başdaş, “İyi oynayan bir ekibimiz var. Kontra atakları iyi değerlendirdiğimiz sürece bütün takımları yenebilecek güçteyiz” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyasporlu oyuncular Barış Başdaş, Berat Yaman, Erşan Yaşa ve Ogün Özçiçek, Pazar günü Arguvanspor ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı tribünden izleyerek eski takım arkadaşlarını desteklemeye geldiler.

Arguvanspor’un 1-0 galip geldiği müsabakanın ardından stat çıkışında konuşan Yeni Malatyaspor’un deneyimli savunma oyuncusu Barış Başdaş, “Malatya’nın takımı olduğu için bizde arkadaşlarımızla birlikte desteklemeye geldik. İyi bir maçtı. Arkadaşlarımız bizi sevindirdi. Aralarında genç yetenekli oyuncular var. Ferhat Canlı gibi Yeni Malatyaspor’dan kiralık giden arkadaşlarımız var. Pırıl pırıl gençler. İlerleyen zamanda iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Arguvanspor’a başarılar diliyorum” dedi.

Yeni Malatyaspor’un Keçiörengücü’nü 1-0 yendiği maçı da değerlendiren Barış, “Bizim iç saha da artık galip gelmemiz gerekiyordu. Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Hasan hocamız zaten bunun açıklamasını bizim adımıza yaptı. Bunun sevincini yaşıyoruz. Ligin ilerleyen haftalarında galibiyetler alarak Yeni Malatyaspor’u daha iyi yerlere taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Keçiörengücü maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili de konuşan Barış Başdaş, “Şuan dizimde bir ödem var. Durumum daha belli değil. MR çekilecek ve durumum netlik kazanacak. Bende önümüzdeki hafta Denizlispor karşısında sahada olmayı umuyorum. Bizim takımımıza bakıldığında her maça favori olarak çıkıyor. Çünkü iyi oynayan bir ekibimiz var. Kontra atakları iyi değerlendirdiğimiz sürece bütün takımları yenebilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı.