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BUSABAH yazdı, Fendoğlu Meclis’e taşıdı

Gazetemizin gündeme taşıdığı Gelincik Tepesi’ndeki vatandaşların dramını Meclis’e taşıyan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sorunun çözülmesini talep etti.

busabah yazdı, fendoğlu meclis’e taşıdı
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BUSABAH yazdı, Fendoğlu Meclis’e taşıdı

Gazetemizin gündeme taşıdığı Gelincik Tepesi’ndeki vatandaşların dramını Meclis’e taşıyan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sorunun çözülmesini talep etti.

BUSABAH gazetesinin gündeme taşıdığı Gelincik Tepesi’ndeki vatandaşların dramını Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, konuyu TBMM Genel Kurulu’na taşıdı.

“DOĞAL GAZ ALAMIYORLAR”

Vatandaşların dramını TBMM’de anlatan Fendoğlu, şunları kaydetti:

“Malatya Battalgazi ilçesinde Orduzu Mahallesinde bulunan Gelincik Tepesi’ne TOKİ tarafından depremzede aileler için yapılan konutlar kura çekildikten sonra hak sahiplerine teslim edildi. İnşa edilen deprem konutlarına yerleşen hak sahipleri evlerine yerleştiler ama beklenmedik sorunlarla da karşı karşıya kaldılar. Evlerinde doğal gaz olmayan vatandaşlar, elektrikli sobayla ısınmaya çalışırken mağduriyetlerini de bize şahsen ilettiler. Teslim edilen blokların şirketten alınıp devredilmesi gerekiyor. Yani bu evlerden hâlâ şirketler sorumlu, TOKİ veya İl AFAD’a devredilmesi gerekiyor. Bu iki kurum almadan vatandaşa teslim edildiği için doğal gaz alamıyorlar. Kış gelmeden bu sorunun çözülmesini talep ederiz.” (Bülten)

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