Busabah Medya Grubu kahvaltı programında buluştu

“BUSABAH, MALATYA’NIN GÖZ BEBEĞİ”

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

BUSABAH Medya Grubunun her zaman objektif ve tarafsız yayın anlayışı ile haber yaptığını ifade eden BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut, “BUSABAH Medya bugüne kadara yaptığı tarafsız, özgür ve bağımsız haber anlayışı ile her zaman Malatya’nın göz bebeği olan kurumlarından biri. Her daim Malatya ortak paydasında, Malatya’nın menfaatleri doğrultusunda ne var ise biz BUSABAH Medya olarak tarafsız ve objektif haber anlayışımız ile yayın yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut, programa katılan herkese teşekkür ederek, “Biz sizlerle daha da güçlüyüz. BUSABAH Medya bugüne kadara yaptığı tarafsız, özgür ve bağımsız haber anlayışı ile her zaman Malatya’nın göz bebeği olan kurumlarından biri. Her daim Malatya ortak paydasında, Malatya’nın menfaatleri doğrultusunda ne var ise biz BUSABAH Medya olarak tarafsız ve objektif haber anlayışımız ile bugüne kadar var olduk ve bugünden sonra da var olacağız. Bize her daim destek veren ve arkamızda duran, objektif bir şekilde haber yapmamıza destek sağlayan, özgür bir şekilde hareket etmemize imkan sağlayan BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar bağımsız ve özgür bir kurumda çalışmak herkese nasip olmaz ve hepimizin de ayrı ayrı şanslı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kahvaltı programından sonra BUSABAH gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut ve Yazı İşleri Müdürü Mutlu Sarıgül tarafından köşe yazarlarına hediye takdim edildi.