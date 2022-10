BUSABAH MEDYA AMATÖRÜN YANINDA

Bugün yazıma bir teşekkürle başlamak istedim. Geçtiğimiz cuma günü Busabah TV’de Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir’e konuk ettik.

Konumuz Malatya amatöründeki son durumdu.

Sevgili ASKF başkanım sorduğum sorulara çok güzel cevaplar verdi.

Bu programdan sonra beni telefonla arayan mesaj atan sevgili amatör spor kulüplerinin gönül dostlarına çok teşekkür ediyorum.

Programla ilgili sevgili Busabah Gazetesinin Spor Müdürü sevgili kardeşim Ömer Ali Delibaş yaptığımız programı güzel bir şekilde süsleyerek haber yapmış, kendisine teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlar; bilindiği gibi Bölgesel Amatör Futbol Liginde bu hafta devam edildi.

BAL 2. Grup 3. hafta karşılaşmalarında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Adıyamanspor ile karşı karşıya geldi.

Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşında oldukça zorlanmasına rağmen 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 galip bitirerek ligdeki 2. galibiyetini alarak 3. sıraya yükseldi.

Diğer temsilcilerimizden Malatya İdmanyurdu bu hafta ligin güçlü ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında çok iyi bir futbol oynayan Malatya İdmanyurdu şansız bir şekilde 90+1’de yediği golle karşılaşmayı 1-0 mağlup bitirdi.

BAL’daki diğer temsilcimiz Akçadağspor ise kendi saha ve seyircisi önünde Elbistanspor’a 1-0 mağlup oldu.

Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Arapgirspor Adıyaman temsilcisi 02 Kahtaspor’la Kahta’da karşı karşıya geldi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

TFF 3. Lig’deki temsilcimiz Arguvanspor bu hafta Sakarya Sapancaspor’la karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça zorlanan bölüm bölüm de iyi oynayan ama bu oyununu skora yansıtamayan Arguvanspor rakibiyle berabere kalarak puanını 8 çıkarttı ve 11 sıradaki yerini korudu.

Malatya U18 Yusuf Okyay Ligi’nde ise lig bu hafta birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

A grubunda Battalgazi Belediyesispor, B grubunda Yeşilyurtspor, C grubunda Konakspor bu hafta liderliklerini sürdürdüler.

Değerli okurlarım yazımın başında belirttiğim gibi geçtiğimiz cuma günü Malatya’da Spor adı programının ne kadar etkili olduğunu hafta sonu oynanan maçlarda sevgili kulüp yöneticilerinin yoğun ilgisi karşısında anlamış bulundum. Kendilerine verdiğimiz destek için şahsıma ve Busabah Gazetesine teşekkürlerini ilettiler. Busabah Gazetesi ve Busabah Tv olarak her zaman futbolun yanında ve Malatyaspor’un yanında olduğumuzu, her zaman her ortamda belirtiyoruz.

Bizler Busabah medya ailesi olarak sizlerin her sıkıntınızı, sorunlarınızı gazete ve televizyon olarak gündeme getiriyoruz. Bizim amacımız sadece Malatya.

Bunu da herkes çok iyi biliyor bu konuda bizlere her zaman destek olan Busabah ailesine teşekkür ediyorum.