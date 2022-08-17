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BUSABAH Gazetesinin acı günü

BUSABAH Gazetesinin acı günü
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BUSABAH Gazetesinin acı günü

MURAT İPEKTEN

BUSABAH gazetesi Spor Müdürü Ömer Ali Delibaş’ın babası Yaşar Delibaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Delibaş’ın cenazesi öğle namazından sonra kılınan cenaze namazıyla Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

BUSABAH Gazetesi Spor Müdürü Ömer Ali Delibaş’ın değerli babası Yaşar Delibaş tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yaşar Delibaş’ın cenazesine Malatya Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Çolak, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, birçok gazeteci ve merhumun yakınları katıldı.

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