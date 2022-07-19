BUSABAH AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

HÜSEYİN KOCAMAN

Malatya BUSABAH gazetesi spor muhabiri Ömer Ali Delibaş ile Günay Konak dünya evine girdi.

Malatya BUSABAH gazetesi spor muhabiri Ömer Ali Delibaş ile Günay Konak, Malatya’da yapılan bir düğün töreniyle dünya evine girdiler.

Çiftin kına gecesi Malatya Öğretmenevi’nde düzenlendi. Kına gecesinde saatlerce eğlenen çiftin düğünü ise dün bir düğün salonunun bahçesinde gerçekleştirildi. Çiftin düğününe gazeteci arkadaşlarının yanı sıra spor camiasında da katılımlar oldu. Tebrik mesajlarının okunmasından sonra takı törenine geçildi. Takı töreninde düğüne iştirak edemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın gönderdiği hediye takımı çifte takdim edildi.