Burun estetiğinde merak edilen noktalar

Erkek ve kadınlarda burun estetiğiyle ilgili bilgiler veren Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, burun estetiğinde merak edilen konularla ilgili konuşarak, “Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır” dedi.

Burun Estetiği, kadınlarda ve erkeklerde en sık yapılan operasyonlardan birisidir. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal burun estetiğinde merak edilen bazı noktalar ile ilgili bilgiler vererek, şunları kaydetti:

“BÜYÜK BURUN ASLA KÖTÜ DEĞİLDİR”

“Çevrenize baktığınızda pek çok popüler kadın veya erkeğin büyük burnu olduğunu görürsünüz. Ayırt edici özellikleri burunları olabilir. Büyük burun asla kötü değildir. Eğer karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama taraftarıyım. Ancak küçük biçimli ve kalkık burun özellikle kadınlarda masumiyetin ve güzelliğin simgesi olmuş asırlardır.

“DÜZELTME CERRAHİLERİ OLDUKÇA ZOR”

Rinoplasti oldukça karmaşık bir cerrahidir. Burun yüzün tam ortasındadır ve nefes alıp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Kötü ameliyat telafisi güç sıkıntılara yol açabilir. Estetik problemler herkes tarafından görülebileceği gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zor. Dolayısıyla insanlar ameliyattan çekinebilirler. Eğer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatları konusunda özelleşmiş doktorları tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktır.

“DENGELEME YAPMAK GEREKİR”

Hayır, gerektiğinde küçültüyoruz ama burun estetiğini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazım. Burnun yapısına göre bazı kısımlar küçültülebilir bazı kısımlarsa büyütülebilir yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aşırı küçültülmüş burunlarda sonradan burun tıkanıklığı gelişir. Daha doğal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir.

“ORANTI-UYUM SAĞLANMALI”

Bence fonksiyon olarak burnun nefes alma işlevi korunmalı, eğer tıkanıklık varsa bu sorun giderilmelidir. Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapıları arasında orantı-uyum sağlanmalıdır. Burun kanatları, burun sırtı, burun ucu arasında maksimum uyum olmalıdır. Bu amaçla çene ucu, alın ve yanaklar hatta dudaklara da aynı seansta düzeltme işlemleri yapılabilir.

“NATÜREL BİR DURUŞ YAKALAYABİLİRİZ”

Elbette erkek ve kadında farklı prensipler geçerlidir. Erkeklerde feminize bir görünüm oluşturmamak lazım. Özellikle burun sırtının oyuk olması hoş bir durum değil. Burun sırtı düz gelmeli hatta bazen çok hafif bir kemer bırakılmalıdır erkeklerde böylece daha natürel bir duruş yakalayabiliriz.

“BECERİ GEREKTİREN BİR AMELİYATTIR”

Sekonder rinoplasti ya da diğer adıyla düzeltme burun estetiği ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattır. Burnun yeniden yapılandırılması için çoğu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kıkırdak doku almamız gerekiyor. Takdir edersiniz ki normale göre daha uzun sürer. Bence hastaların bu süreçte yapması gereken en önemli şey ameliyatlarını yapabilecek, sadece burun ameliyatlarına yönelmiş özellikli doktoru bulmaya çalışmaları olmalıdır. Doğru seçimler mutlu sonuçları beraberinde getirir.” (Bülten)