Bursluluk sınavının yapılacağı illerden biride Malatya

8 yıllık tam burslu eğitim imkânı için başvurular başladı

Sınavın yapılacağı illerden biride Malatya.

Türkiye’nin eğitim alanındaki sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor. Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı tanıyan eğitim kurumu 2023 yılı Giriş Sınavı, 21 Mayıs Türkiye’nin 32 ilinde düzenlenecek. İlkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği giriş sınavında başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak.

SINAVIN DÜZENLENECEĞİ ŞEHİRLER

Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 32 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Giriş sınavı için gerekli belgeler ve şartlar şöyle açıklandı:

SINAVA SON BAŞVURU TARİHİ

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu, nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Öğrencinin, T.C. vatandaşı olması, Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması, ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması, 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi olması.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve ‘ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge’ (Okul karnesi kabul edilmez). Nüfus cüzdanı fotokopisi. Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez). Adayın 4 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Başvuru Formu (doldurulmuş) Başvuru için gerekli belgelerin eğitim kurumunun ortaokulu’na postayla ulaştırılması zorunludur. (İHA)