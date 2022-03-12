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Bursa’da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi

bursa’da yol buz pistine döndü : 11 araç birbirine girdi
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Bursa’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 11 araç kayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Ana yol ise 1 saat boyunca trafiğe kapanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara yolu Caddesi Yüksek İhtisas Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle buz tutan bat-çık girişinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Kaza nedeniyle kapanan yolda arkalarından seyreden 9 araç ise buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak birbirlerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans yaralılara ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 aracın karıştığı zincirleme kazada yol trafiğe yaklaşık 1 saat kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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