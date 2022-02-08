DOLAR

13,6338$%0.31

EURO

15,5733%0.08

STERLİN

18,4851£%0.44

GRAM ALTIN

799,19%0,38

ÇEYREK ALTIN

1.299,00%0,15

BİTCOİN

595264฿%2.1404

Akşam Vakti a 18:04
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bursa’da yağış kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı

Bursa’da yağış kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı

bursa’da yağış kazaya neden oldu, 3 kişi yaralandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış kazaları beraberinde getirdi. 2 şoför ve 1 yolcu yaralandı. Kaza yapan tır nedeniyle Bursa-İzmir karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sağanak yağış dolayısıyla meydana gelebilecek kazaların önüne geçebilmek adına dün yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama sonrası gece saatlerinden itibaren Bursa genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken, kazalarda beraberinde geldi. İddiaya göre, Bursa-İzmir karayolu Uluabat mevkiinde yağışın etkisiyle kayganlaşana yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önünde seyreden bir diğer tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki tırın dorsesi savrularak aynı yönde seyreden üçüncü bir çekicinin kazaya karışmasına neden oldu. Bursa-İzmir karayolu kısa süreli olarak trafiğe kapandı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, bir sürücü araçta sıkıştı, 1 şoför ve 1 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer kamyon sürücüleri yaralanan ve araçta sıkışan sürücüleri ve yolcunun sakinleşmesini sağladı. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Bursa-İzmir karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Yapılan incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Maltepe’de rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.