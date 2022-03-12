DOLAR

14,7786$% -0.6

EURO

16,1808% -1.26

STERLİN

19,3324£% -1.23

GRAM ALTIN

941,84%-1,04

ÇEYREK ALTIN

1.530,00%-1,27

BİTCOİN

577744฿%-1.33463

Öğle Vakti a 12:42
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bursa’da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

Bursa’da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı

bursa’da trafik polislerinin karla mücadelesi takdir topladı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da iki gündür yoğun ve aralıksız şekilde devam eden kar yağışında trafik polislerinin mücadelesi vatandaşlar tarafından takdir topladı. Ana ve ara arterlerde görev yapan trafik ekipleri yolda kalan sürücülerin imdadına yetişti.

Gece gündüz Bursa’nın ana yolları, caddeleri ve bazı sokaklarında nöbet tutan ekipler kapanan yollarda mahsur kalan sürücülerin yardımına koşarken, kar küreme ve tuzlama araçlarının koordinesinde büyük bir rol alıyor.

Çoğunluğu dikkatsiz sürücü ve kış lastiği olmayan araçların sebep olduğu aksaklıklara müdahale eden ekipler; trafiğin açılması için ise canla başla çalışıyor. Yolda kalan araçları ittiren ve sürücülere yardımcı olan ekipler vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Diyarbakır’da “Eren Kış-31 Operasyonu” başlatıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.