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Anasayfa / Asayiş / Bursa’da tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza ânı kamerada

Bursa’da tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza ânı kamerada

bursa’da tırla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza ânı kamerada
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Bursa’da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil sürücüsünün sıkışarak can verdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Aktaş idaresindeki 16 ASG 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Cumhur Ç. idaresindeki tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aktaş otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Erkan Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş’ın sıkışan cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin bir saat süren kurtarma çalışmalarının ardından çıkarıldı. Aktaş’ın hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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