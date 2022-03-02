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Anasayfa / Asayiş / Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
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Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı. Araçların arasında ilerleyen sürücüsüz at ve arkasına bağlı olan arabasını sahibinin koşarak yaklamaya çalışması ise diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı. Karayolundaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olsa da at şerit değiştirerek yoluna devam etti. Sahibinin ise at arabasını koşarak yakalamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

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