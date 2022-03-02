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Anasayfa / Asayiş / Bursa’da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladılar, silahları asfalt silindirine saklayıp kayıplara karıştılar

Bursa’da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladılar, silahları asfalt silindirine saklayıp kayıplara karıştılar

bursa’da sokakta yürüyen 2 kişiyi pompalı tüfekle yaraladılar, silahları asfalt silindirine saklayıp kayıplara karıştılar
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Bursa’da sokakta yürüyen 2 genç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobil ise Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında ön camı kırık şekilde park halinde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada asfalt silindirine saklanmış pompalı tüfek ve tabanca buldu.

Olay, saat 00.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Berdan Gülmez (18) ve Görkem Kartal (20) henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Saçma ve kurşunların isabet etmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandılar. Çevredekiler ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı gençlere olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Görkem Kartal’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pompalı tüfeği ve tabancayı asfalt silindirine saklayarak kayıplara karıştılar

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobili Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında ön camı kırık şekilde park halinde buldu. Ekipler otomobilin çevresinde yaptığı çalışmada asfalt silindirine saklanmış pompalı tüfek ve tabanca buldu.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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