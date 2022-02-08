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Bursa’da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi

bursa’da şiddetli lodos trafik levhalarını devirdi
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Bursa’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos trafik levhalarını devrilmesine neden oldu. Devrilen trafik levhaları nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle trafik levhası devrildi. Yolun bir kısmı devrilen levha yüzünden kapandı. Trafik levhası ekipler tarafından yoldan kaldırılmasının ardından yolun kapanan kısmı trafiğe açıldı.

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