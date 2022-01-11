bursa’da seyir hâlindeki otobüs alev alev yandı

13,8164$%-0.09
15,6790€%-0.02
18,8125£%0.16
802,22%0,25
1.307,00%-0,08
578224฿%-0.0848
Bursa’da seyir halindeki servis otobüsü alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa-Gemlik yolunda Dürdane rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametine giden servis otobüsü âniden alev aldı. Kısa sürede yolcular tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hâle geldi.
Ümraniye’de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.