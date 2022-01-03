bursa’da şarj edeceğini söyleyerek telefonu böyle çaldı

Bursa’da bir şüpheli, döner dükkanına girerek şarj edeceğini söyleyerek telefon çaldı. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde bulunan dönercide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs telefonunu şarj edeceğini söyleyerek Ufuk Şen’e ait döner dükkanına girdi. Döner dükkanına gelen ekmek kasalarına yardım eden şüpheli, daha sonra bir anlık boşluktan yararlanarak masanın üstünde duran telefonu alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.