bursa’da otobüs yoldan çıktı, 36 yolcu ölümden döndü

Bursa’da bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki bariyerleri çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprağa saplanarak durdu. Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 4’ü hafif yaralandı. Otobüs sürücü ise ekiplere, “40 yıllık şoförüm ilk kazam” dedi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İstanbul-İzmir-Bursa Otoyolu Gemlik ilçesi Umurbey Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydın-Kırklareli sefere yapan Ayhan Yılmaz (51) idaresindeki 35 PK 513 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otobüs toprak alana savrularak zor durabildi. Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 4’ü hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan 32 yolcu ise firmanın gönderdiği başka bir otobüse aktarıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanırken, otobüsün kaldırılması sonrası yol tamamen açıldı.

Öte yandan otobüs sürücüsü Yılmaz, ’’40 yıllık şöförüm ilk kazam’’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.