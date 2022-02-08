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Bursa’da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı

bursa’da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı: 7 yaralı
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Bursa’da öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı. Kaza sonucu 1 öğretmen ve yedi öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Odunluk mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir okula ait 5.sınıf öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü U dönüşü yasak olan kavşaktan dönüş yapacağı sırada, geçiş üstünlüğü 16 M 340 plakalı özel halk otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu serviste bulunan 1’i öğretmen 6 öğrenci yaralandı. Kaza sonucu yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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