DOLAR

13,1806$%-0.77

EURO

14,9752%-1.09

STERLİN

17,8325£%-0.88

GRAM ALTIN

799,60%2,57

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%2,24

BİTCOİN

604674฿%-4.46931

İmsak Vakti a 06:09
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bursa’da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

Bursa’da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi

bursa’da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı, 5 katlı ikamet tahliye edildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da 2 katlı mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina alev topuna dönerken yanında bulunan 5 katlı ikamet tahliye edildi.

Yangın, 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın içinde bulunan mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı alev topuna çevirdi. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 2 katlı binanın yanında bulunan 5 katlı ikamet ise tahliye edildi. UEDAŞ ve Doğalgaz ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bulundu. Binanın çatısı tamamen çökerken zaman zamanda patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saat süren söndürme çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alırken yangında herhangi yaralanan ve dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Bilecik’te freni boşalan tır önce 3 araca, sonra apartmana çarparak durabildi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.