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Bursa’da Malatya rüzgarı!

Bursa’da Malatya rüzgarı!
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Bursa’da Malatya rüzgarı!

Malatyalı sporcular Bursa’da düzenlenen 3.Dünya Alpagut Şampiyonası’nda 10 Altın, 7 Gümüş ve 5 Bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurdu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Alpagut Turan Federasyonu tarafından düzenlenen “3.Dünya Alpagut Şampiyonası” Bursa’da yapıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ndeki Türk dövüş sanatı Alpagut müsabakalarında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gözlemcisi kontrolünde yapılan 3.Dünya Alpagut şampiyonasına toplam 21 ülkeden 437 sporcu, Türkiye’nin ise 225 sporcu ile katılım sağladı.

4 gün süren şampiyonaya Tük Milli Takımını temsil eden Malatya Zafer Spor Kulübünden katılan 14 sporcu 10 altın, 7 Gümüş ve 5 Bronz madalya alarak şampiyonaya damga vurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Zafer Spor Kulübü Başkanı Ali Zafer, sporcularının aldıkları madalyalarla şampiyona ses getirdiklerini ifade ederek, Bursa’da Malatya’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Zafer, “Türkiye takım halinde şampiyonluğun birincisi oldu. Kulüp olarak Malatya Zafer Spor Kulübü  Türkiye Milli takımına  gönderdiği 14 sporcuyla aldığı  10 Altın 7 Gümüş ve 5 Bronz Madalya sıralamasıyla turnuvanın birinci oldu. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

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