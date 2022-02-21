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Anasayfa / Asayiş / Bursa’da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı

bursa’da et yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi: 1 ölü 1 yaralı
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Bursa’da et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazanın şiddetiyle sürücü kabininin bariyerlere çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu ise yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Akyel (44) idaresindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon virajı alamayarak yan yattı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen kamyonun sürücü kabini bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde sürücü Asım Akyel’in hayatını kaybettiğini belirlerken yolcu olarak bulunan N.Ç. (28) ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı N.Ç. ’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Akyel’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza yapan kamyon ise vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan kamyonun kasasında bulunan etler çevreye savruldu.

Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

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