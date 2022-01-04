DOLAR

13,1806$%-0.77

EURO

14,9752%-1.09

STERLİN

17,8325£%-0.88

GRAM ALTIN

889,85%5,25

ÇEYREK ALTIN

1.418,00%4,92

BİTCOİN

616751฿%-2.21119

Öğle Vakti a 12:35
Malatya PARÇALI BULUTLU -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

Bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

bursa trafiğindeki tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Bursa’da üç tekerli el yapımı araç ile bir kamyonetin arkasına tutunarak trafikte ölüme meydana okuyan kişiler kameraya yansıdı.

Bursa’da farklı zamanlarda trafikte tehlikeli yolculuk yapan kişiler, başka araç sürülerinin kameralarına yansıdı. Tehlikeli yolculuklardan birinde el yapımı 3 tekerlekli bir araçla trafikte dolaşan bir kişi adeta ölüme meydan okudu. Diğerinde ise trafikte hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan 3 gencin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Aydın’da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık operasyonu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.