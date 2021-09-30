Bursa Heyeti Malatya’yı Çok Beğendi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Bursa ilçe Belediye Başkanları ve diğer davetliler Malatya’yı karış karış gezdiler ve bazı ilçelerdeki yatırım alanlarını incelediler.

Düzenlenen gezi ile Malatya’ya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve Bursa Malatya Darende Dernek Başkanı Ali Bozkurt gezi kapsamında Yeşilyurt Belediyesinin yatırım alanlarını da gezdiler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Bursa’dan gelen misafirlerine Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler, Gedik Kültür Merkezi, Oba Çadırı, Emanet Çarşısı, Yöresel Ürünler Çarşısı, Yeşil Gıda Market, Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesi, Seyir Terası, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Müzesi başta olmak üzere birçok alanı gezdirip, ilçeyle ilgili bilgiler paylaştı.

Bursa Heyeti ayrıca UNECSO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren Arslantepe Höyüğü, Darende Somuncubaba Türbesi ve Külliyesi, Akçadağ Levent Vadisi, Kaptaj Tesisleri veŞire Pazarını da ziyaret ederek Malatya’nın turizm ve ekonomik hayatı hakkında bilgiler edinip, ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktılar.

Esnafların samimi bir ortamda ağırlayıp çeşitli ikramlarda bulunduğu Bursa Heyeti daha sonra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamlarında ziyaret edip, Malatya’da hayata geçen yatırımlar ve projeler üzerine istişare ettiler.

İki gün boyunca Malatya, Yeşilyurt ve Battalgazi’deki tarihi ve turist mekanları gezip, Malatya’nın turizm, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında detaylı bilgilere kavuşan Bursa Heyeti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Malatya protokolüne, esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundular.

“KARDEŞ BELEDİYEMİZ YEŞİLYURT’A GELDİK”

Malatya’nın modern bir kimliğe ulaşmasında ki gayret ve çabasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kardeş belediyemiz olan Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerini yerinde görmek için Yeşilyurt’tayız. Yeşilyurt’un tarihsel geçmişini bugünden geleceğe taşınmasını sağlayan kent müzeleriyle, kayısı çekirdeğinden yapılan kahveyi hepimiz çok beğendik, aynı zamanda tekstil ve diğer meslek dallarının yaşatılması adına çok güzel mekanları yerinde görüp inceleme fırsatına ulaştık. Konakların ve müzelerin hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bursa’dan gelen misafirlerini Malatya’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kentimizin ve ilçemizin bütün zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu tür gezi ve inceleme ziyaretlerine ağırlık veriyoruz. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde, samimi ve güzel bir ortamda geçen ziyaretler ve görüşmelerden çıkardığımız sonuçları yeni yapacağımız yatırımlara yansıtıp vatandaşlarımıza daha güzel hizmetlerin ulaşmasına öncülük etmeye devam edeceğiz. İlçemizde ağırladığımız misafirlerimizin tecrübelerinden ve fikirlerinden mutlaka yararlanacağız. Bu tür istişareler ve geziler yeni yatırımların kapısını aralayacaktır. Hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak kentlerimizi ve ilçelerimizin yaşam standartını daha iyi noktaya taşıyacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaretlerin sonunda gelen misafirlerine Malatya Kayısısı ve Yeşilyurt’u anlatan figürlerin yer aldığı tablo hediye etti. (Bülten)