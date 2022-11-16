Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Açıklamada, “Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr’den yapabilirsiniz.” ifadelerine yer verildi. (İHA)