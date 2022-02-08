burhaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan aracın arkasından gelen araç da zeytin ağacına çarparak durdu. Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kızıklı Mahallesi’nde meydana geldi. R.T. idaresindeki 10 H 8231 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. İddiaya göre, arkasından gelmekte olan F.A.’nın kullandığı 35 EFE 69 plakalı otomobil de zeytinlik alana girerek ağaca çarparak durdu. Kazaya, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç sürücüsü Recep T. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.