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Burdur’da üniversite öğrencisi son anda kurtuldu

burdur’da üniversite öğrencisi son anda kurtuldu
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Burdur’da üniversite öğrencisi karın ağırlığına dayanamayan ağaç dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Burdur’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi kar ağırlığına dayanamayıp kırılan ağacın dalının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anları anlatan Batuhan Beydüz, “Akşam üstü etkili bir kar yağışı oldu. Yolun karşısına geçmek isterken çam ağacının dalı koptu ve zor kaçtım. Gördüğünüz gibi araçlarda trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. Belediyenin karla mücadeleye biraz daha önem vermesini istiyoruz” dedi. Hazırlıksız yakalanan araçlar aniden bastıran yoğun kar yağışı sebebiyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

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