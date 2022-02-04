burdur’da tarihi eser operasyonu

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Burdur’da jandarma ekipleri 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine düzenlendiği operasyonda 13 adet tarihi eser ele geçirdi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bucak ilçesinde 2 şahsın tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 2 şüphelinin içerisinde bulunduğu araç takibe alındı. Burdur-Antalya karayolu üzerinde durdurulan araçta bulunan Y.İ, ve U.A., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Osmanlı, Anadolu Selçuklu ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edilen 4 adet sikke, 2 adet ok ucu, 1 adet yüzük, 1 adet heykel ve 5 adet obje olmak üzere toplam 13 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, iki şüpheli adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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