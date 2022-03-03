burdur’da şehirlerarası yollar 3 saat sonra trafiğe açıldı

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Burdur’da kar yağışının ardından ulaşıma kapanan Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu 3 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.
Burdur’da etkili olan kar yağışı kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu 3 saat ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından Burdur – Antalya ve Burdur – Isparta karayolları ulaşıma tekrardan açıldı.
Uşak – Afyonkarahisar karayolu trafiğe kapandı
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