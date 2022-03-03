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Anasayfa / Asayiş / Burdur’da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

Burdur’da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü

burdur’da karın ağırlığına dayanamayan ahırın çatısı çöktü
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Burdur’da ahırın çatısı biriken kar ağırlığına dayanamayınca çöktü, olayda 1 hayvan telef oldu.

Yeşilova ilçesi Kayadibi Köyünde meydana gelen olayda ahırın çatısı çöktü. Gün boyu etkili olan kar yağışının ardından yer yer kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı. Hasan Dinç’e ait 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın çatısı karın oluşturduğu ağırlığa dayanamayıp çöktü. Ahırda bulunan 30 büyükbaştan 1’i telef olurken, 1 hayvanda yaralandı. Ahırda bulunan diğer hayvanlar ise bir başka ahıra nakledildi.

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