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Anasayfa / Asayiş / Burdur’da aydınlatılmayan asayiş olayı kalmadı

Burdur’da aydınlatılmayan asayiş olayı kalmadı

burdur’da aydınlatılmayan asayiş olayı kalmadı
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Burdur emniyeti 2022 yılında meydana gelen tüm asayiş olaylarını çözerek Türkiye birincisi oldu.

Burdur’da 2022 yılında meydana gelen olaylar bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak Türkiye 11’incisi oldu. Burdur Emniyeti meydana gelen bütün olayları aydınlatarak kent genelinde kişilere ve mal varlıklarına karşı işlenen suçların aydınlatılması oranlarında da Türkiye sıralamasında birinci oldu.

Meydana gelen kasten öldürme, yaralama ve cinsel saldırı gibi kişilere yönelik işlenen suçların ve hırsızlıklar, yağma gibi mal varlığına karşı işlenen suçların tamamını aydınlatılarak bu konuda Türkiye sıralamasında başı çeken il oldu.

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