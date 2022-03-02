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Anasayfa / Asayiş / Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı

Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı

burdur-antalya ve burdur-isparta karayolu ulaşıma kapandı
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Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı.

Burdur’da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan yoğun kar yağışı şehir içi ulaşımında aksamalara neden oldu. Kent merkezinde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, şehirlerarası yollarda ulaşıma kapandı. Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekipleri belirli noktalarda sürücülere yardımcı olurken, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde yolda kalan sürücüler, “Rezil olduk, gideceğiz, gidemiyoruz , araba yürümüyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

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