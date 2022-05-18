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Burcunaz, İtalya’da birinci oldu
Malatyalı milli yüzücü Burcunaz Narin İtalya’nın Livorno şehrinde düzenlenen Len Cup 2 yarışlarında genel sıralamada birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Yüzme branşında Türkiye’de ve yurtdışında gerçekleştirilen şampiyonalarda Malatya’nın gurur kaynağı haline gelen Burcunaz Narin 13 Mayıs’ta İtalya’da düzenlenen Len Cup 2 yarışlarında genel sıralamada birinci olarak Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Livorno şehrinde yer alan Piombino’da yapılan yarışlarda büyük başarıya imza atan Burcunaz Narin genel klasmanda on beşinci gelerek, 18 Haziran 3 Temmuz arasında Macaristan Budapeştede yapılacak Dünya Şampiyonasında milli takım adına yarışacak.
Malatyalı taekwondoculardan büyük başarı
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