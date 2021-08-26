“Burası göçmen kampı değil!”

MUTLU SARIGÜL

Afgan göçmenlerin ülkeye gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin bir göçmen kampı olmadığını ifade etti. Özhaseki,

Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar bir göçmen boyutu da olduğunu düşünmüyorum. Olursa da zaten tedbir alınır. Bu konuda zaten devlet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz

dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi temazlar çerçevesinde dün Malatya’yı ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, parti üyeleri de yer aldı.

Ziyaretin ardından bir basın açıklaması gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Malatya’nın Anadolu’nun en güzel kentlerinden birisi olduğunu ifade etti.

“MALATYA İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYORLAR”

MYK’da toplantısında alınan bir kararla Malatya’da bulunduklarını açıklayan Özhaseki,

Malatya onlarca kavme, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Burada iyi bir belediyecilik geleneği, siyaset anlayışı, hemşerilik bilinci var. Yüksek bir seviyede değerli vekillerimiz, teşkilat ve belediye arasında olabildiğince uyum var. Ankara’da Malatya’nın bir sorunu olduğu zaman bütün arkadaşlarımızı seferber halde görüyoruz. Yani değerli bakanım başta olmak üzere Öznur Hanım’da dahil olmak üzere herkes, Kahtalı Bey, Ahmet Başkanım zaten Malatya için elinden geleni yapıyorlar. Bugün burada MYK’da aldığımız bir karar neticesinde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yaptığımız toplantıda yerel yönetimler birimi olarak bütün illerimize gidip orada bulunan belediye başkanlarımızla istişare halinde bulunmak, yapılacak yatırımlar gözden geçirmek, yardımcı olabileceğimiz bir konu varsa bu konuları mutlaka gündeme alıp gerekirse Ankara’da takip etmek gibi bir görevle geldik. Zaten iyi bir çalışma var ama yine de bir taraftan bizlerle istişare halinde Malatya’nı sorunlarını, şehircilik konusundaki yapılacak yatırımları bir kez daha gözden geçireceğiz

ifadelerine yer verdi.

“DİLLERE DESTAN BİR KONYA BELEDİYECİLİĞİ VARDI”

İstişarenin önemine değinen Özhaseki,

Belediye Başkanlığı zor bir iş. Çünkü vatandaş kendisine en yakın birim olarak yerel yönetimleri, belediyeleri görür. Aklına gelen her türlü isteği belediyelerden ister. Eldeki imkanlar da kısıtlıdır. Bu zor şartlarda kıt imkanlarla maksimum fayda elde edebilmek için de birçok çaba gerekir. Belediyeciliğin de bir okulu olmadığı için daha çok istişare, ortak akıl, birlikte hareket etmek gibi duygular hep ön plana çıkar. Nihayetinde 21 yıl belediye başkanlığı yapan bir arkadaşınızım. Belediye başkanlığının ilk haftasında doğru Konya’ya gidip, ‘Konya belediyeleri neler yapıyorlar?’ diye görmeye çalıştım. Bu görmeye, görgüye dayalı bir iş. Gerçekten de o dönemde dillere destan bir Konya belediyeciliği vardı. Ve orada görebildiklerimin her birsinden kendime bir ders çıkardım. Yurtiçi ve yurtdışına yaptığım bütün seyahatlerde ‘buradan şehrime ne taşırım, burada güzel olan ne var, neler alıp götürebilirim, bende ne uygulayabilirim’ diye bir arayış içerisinde oldum. Belediye başkanlığı böyle bir duyguyla yapılır. Bu nedenle de istişarenin önemi büyük

söylemlerinde bulundu.

“MİLLET HİZMETLE KARŞILAŞTI”

“Belediyecilikte çok güzel işler de oluyor” diyen Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

Türk siyasi tarihinde dönüm noktaları vardır. Belediyecilikte de dönüm noktası 1994 yılıdır. Mesela Türk siyasi tarihinde 1946 yılı hiç unutulmaz. Çünkü tek parti dönemi vardı, insanların iradelerine saygı gösterilmezdi, hatta seçimle iş başına gelmek tarif edildiğinde bile milletin açıktan oy kullanması ama gizli sayılması kararlar da alınmıştı. Bunlara bütün tarihimizde şahitlik etmiş insanlarız. Ama çok partili sisteme geçiş gerçekten bir devrim niteliğindedir ve her zaman da saygıyla anılır. Belediyecilikte de 1994 yılı hiç unutulmaz. İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Anadolu’da da bizlerin birçok yerde iş başına gelmesiyle birlikte millet hizmetle karşılaştı. Hizmet belediyeciliğini duydu. Hizmet nedir onu gördü. Öncesine ait özellikle sol belediyelerde ideolojik, takıntılı bir anlayış vardı. Militan bir kadrolaşma vardı. Hizmet de hiç akıllarına gelmezdi. İstanbul’da çöp dağları olur, kimsenin umurunda olmaz. Ankara’da, İstanbul’da sular akmaz, belediyeler hiç aldırış bile etmezlerdi. Öğrenciliğinin bir kısmı İstanbul’da geçen bir arkadaşınızım, gece 3’e o zemberekli saati kurar, kalkar azcık tıs tıs akan sulardan kaplarımızı doldurmaya çalışırdık. İstanbul’da daha çeşmeden suyun aktığını hatırlayan bir Allah’ın kulu değilim ben. O dönemleri çok gördük. Çöp dağları patlar 40 kişi ölür, hiç umurlarında bile olmazdı. Zaten yolsuzluk skandalları ayyuka vurduğunda kendi içlerinde kendi kendilerini ihbar edip yakalattıklarında zaten açık yüzleri de ortaya çıkmış oldu. O dönem böyle bir dönemdi. Nihayetinde Belediye Başkanlığı yaptığım Kayseri’de birkaç mahalle kurtarılmış bir mahalleydi. Kurtarılmış mahalle ne demek? CHP döneminde militan kadrolar içerde, örgüt üyeleri içerde ve mahallelerde bunların uzantıları var, kendi deyimleriyle ‘TC buraya giremez’ diye slogan atarlardı. Ne demek TC, ‘Türkiye Cumhuriyeti buraya gelemez’ diye slogan atarlardı. Böyle bir şey olabilir mı? Orada bambaşka bir dünyaya adım atmak için uğraşırlardı. O dönemleri biz çok yaşadık. Ama Allah’a hamdolsun 1994’ten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belediyecilik başka bir vereye akıp, gitti. Hizmet belediyeciliği öne çıktı.

“AK PARTİ OLARAK İLK SEÇİMİMİZ 2004 YILIYDI”

Birinci parti olduklarını belirten Özhaseki,

O dönemde ben ‘Biz hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız, dinine, imanına, ırkına, mezhebine asla bakmayacağız. Herkese hizmet edeceğiz, mazeret üretmeyeceğiz. Bu kamunun malını namusumuzdan, canımızdan aziz bileceğiz’ diye söz vererek çıktık. Hamdolsun bu sözümüzü tuttuk, nihayetinde millet hizmetle tanıştı. Hizmetle tanıştığı için 2. seçimde bizi yeniden seçti. Üçüncü seçimde yeniden destek verdi. Dördüncü seçimde yeniden destekledi. Neredeyse 25 yıldır belediyelerde hakim olan arkadaşlarımız var. Milletin iradesine ipotek koyabilir misiniz, hayır. Algıyla vaziyeti idare edebilir misiniz, şimdiki CHP’lilerin yaptığı gibi, bir müddet idare edebilirsiniz. Ama yassı olmadan da her şey açığa çıkar. Böyle 20-25 sene kolay kolay belediyelerde iktidar olunmaz. Bu hizmetle, dürüstlükle, iş yaparak olur. Allah’a hamdolsun biz yıllardır bunu yapıyoruz. AK Parti olarak ilk seçimimiz 2004 yılıydı. Yüzde 40 oy aldık. 2009 yılında yine bu civarda bir oy aldık. 2014 yılı geldi yine o civarda bir oy aldık. Bu son seçimlerde bir, iki şehirdeki sonuçlar moralimizi bozsa da yüzde 44.6 oy aldık. Hamdolsun yine birinci partiyiz. Hem yerelde hem de genelde birinci parti olamaya devam ediyoruz

şeklinde konuştu.

“EMİN OLUN ŞEHİRLERİMİZİN ELİ, YÜZÜ DEĞİŞTİ”

Seçimlerin zamanında yapılacağını kaydeden Özhaseki,

Bugünlerde anketler yapılıyor. Muhalefet biraz daha özgüven patlaması yaşayarak ‘erken seçim’ diye bağırsa da millete soruluyor. ‘Sorunlar var, size göre kim çözer?’ yine ‘Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ deniyor. Çok şükür. Yerel seçimler zamanında yapılır, genel seçimler de zamanında yapılır. Herkesin zaten tıraşı da gözünün önüne düşer. Ama biz belediyecilikle alakalı birkaç şey söyleyecek olursak, bizim yıllardır izlediğimiz politika hizmet, eser politikası. Hizmet etmeye, eser ortaya koymaya çalışıyoruz. Zaten belediyecilikte de zaman zaman değişik kavramlarla ortaya çıktığımızda bunları inanarak yapıyoruz. Bir tarihte sosyal belediyeciliği ortaya koyduk. Hükümet olmadığımız dönemlerde, hükümetlerin de dezavantajlı gruplara hiç yardımının olmadığı dönemlerde yine Biz AK Partili belediyeleri milletin yanındaydık, sosyal belediyecilik olarak türlü yardımı yapıyorduk. İktidar olduktan sonra ‘marka şehirler’ sloganıyla çıktık. Emin olun şehirlerimizin eli, yüzü değişti. Ben şahsen belediye başkanlığından istifa edip, milletvekilliğine giderken millete, ilk aldığım günden son bıraktığım günü sorun, sonra da herkesten helallik istedim ve dedim ki ‘bu şehirde Eğer Avrupa’nın başkentlerinde bir şey var da bize yoksa lütfen söyleyin.’ Bakın öyle çalışmalar ortaya koyduk. Bunlar iddialı sözler. Çok şükür. O yüzden de bugün belediyecilikte geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile tanımıyla gönül Belediyeciliğini de inşa etmeye çalışıyoruz. Yani çok işler yapıyoruz ama ‘milletin gönlünü alarak yapmak esastır. Onların duasını alarak yapmak esastır’ sloganımızla devam ediyoruz. ‘Bizi bu konuda bir sıkıştıran, bir hatta rekabet halinde olan bir parti var’ ondan dolayı bunları söylüyoruz, hayır yok öyle bir şey

söylemlerinde bulundu.

“MAĞDURİYET EDEBİYATI YAPIYORLAR”

Milletin iradesine saygı duyduklarını dile getiren Özhaseki,

Üzülerek söylüyorum. Evet, Son seçimlerde doğru. O günün psikolojisi, şartları biraz farklıydı. Ankara, İstanbul, Adana gibi vilayetlerde Cumhuriyet Halk Parti seçimleri aldı. Hayırlı olsun. Milletin iradesine hep saygı duyarız. Ama yakından da izliyoruz. Ankara ve İstanbul’da özellikle altını çizerek söylüyorum. Aradan neredeyse 2,5-3 sene geçti. Şu ana kadar daha taş üstüne taş koydukları görmedim. Eğer bir hizmet var da biz göremiyorsak lütfen söylesinler, biz de onun farkında olalım. Daha herhangi bir şekilde bir iş yaptıklarını gören olmadı. Haklarını yemeyelim. 1-2 heykel açtıklarını gördüm. Bir de galiba geçenlerde Adana’da tek katlı küçük bir kreş yapıyorlardı. Suphanallah boncuğu gibi 9 tanesi dizilmiş temel atıyorlardı, onu gördüm. Bunun dışında da daha bir hizmetlerini görmedim. Yaptıkları çok güzel bir iş var, o da algı operasyonu. Bunu iyi öğrendiler. Mağduriyet edebiyatı yapıyorlar. Ağlaklığa devam ediyorlar. Fakat hiçbir şey yapmadan da piyasadaki algıyı idare etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Örnek vereceğim ‘seçim öncesinde dediler ki bu şehirlerin öyle öz gelirleri var ki, devletten bile bir şey almaya gerek yok. Ne gerek var. Biz bu şehirleri uçururuz. Aradan 2,5 sene geçti. Öz gelir cihetinde bir tek kuruş üretemedikleri gibi devletten aldıklarında yerli yerine kullanamazlar. Devletten de bunlara bir kuruş eksik para gitmedi

diye konuştu.

“BİR VEFA DUYGUSUYLA HAREKET EDİYORUZ”

Belediyecilikte rakiplerinin olmadığını aktaran Özhaseki,

Belediyecilikte rakibimiz yok. Bizim işimiz hizmet. Çünkü biz medeniyetimize karşı, tarihe karşı insanlarımıza karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Bir vefa duygusuyla hareket ediyoruz ve bizim birinci işimiz ve amacımız hizmet. Onun dışında başka bir düşünce de elbette taşıyamayız. Eğer siz iyi niyetle yola çıkmışsınız, gayret ediyorsanız, uğraşıyorsanız, çabalıyorsanız emin olurum Cenabı Allah da size yardım ediyor. Biz iyi niyetle Belediyesi için yola çıkıyoruz, gayret ediyoruz ve Allah da bize yardım ettiği için başarılı oluyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı istikamete devam edeceğiz. Bugün de Malatya’mızın sorunlarını görüşmek üzere kendi aramızda istişare edeceğiz. Değerli bakanımla, milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız da oturup saatlerce Malatya’nın sorunlarını konuşacağız. Projeleri konuşacağız, bir daha gözden geçireceğiz. Nihayetinde de bu ortak aklın ve istişarenin neticesinde çıkan sonuçlarda hayır olacak diye düşünüyorum. Allah utandırmasın mahcup etmesin diyorum. Değerli başkanımıza da kolaylıklar diliyorum. İnşallah Malatya’mızda güzel hizmetler yapmaya da devam edecektir diye ümit ediyorum

değerlendirmesinde bulundu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Bir gazetecinin Afganistan’la ilgili sorusuna cevap veren Özhaseki,

Afganistan melesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri ekibi, daha doğrusu devlet olarak, teyakkuz halinde takip edilen bir ortam var. Olanı, biteni herkes biliyor. Nihayetinde bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Milleti’nin bir taraftan menfaatleri, bir taraftan da onurudur. Orada alınan kararlar günübirlik takip neticesinde verilmektedir. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda batının kendine has birtakım iç, kendi siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz, kendilerine geri iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil. O konuya da hiç sıcak bakmadığımızı defalarca söylüyoruz. Şu anda da yerel yönetimlerimizi ilgilendirecek kadar bir göçmen boyutu da olduğunu düşünmüyorum. Olursa da zaten tedbir alınır. Bu konuda zaten devlet olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz

ifadelerini kullandı.