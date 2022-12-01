DOLAR

18,6327$% -0.01

EURO

19,6342% 1.16

GRAM ALTIN

1.079,01%1,79

ÇEYREK ALTIN

1.750,00%1,60

TAM ALTIN

7.000,00%1,53

BİTCOİN

316029฿%-0.89267

İmsak Vakti a 05:51
Malatya PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Burada ne yapılıyor?

Burada ne yapılıyor?

Özel bir hastanenin otopark bölümünde kazılan bu alan dikkat çekiyor.

Burada ne yapılıyor?
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Özel bir hastanenin otopark bölümünde kazılan bu alan dikkat çekiyor.

Bu inşaat alanına ne yapılacağı merak edilirken yetkili kanatlardan bir açıklama yapılmadı.

Özel hastanenin burada nasıl bir çalışma yapacağı ve gerekli ruhsat izinlerinin alınıp alınmadığı ise henüz bilinmiyor. Şehrin göbeğinde açılan bu alan görenlerin dikkatini çekiyor.

Hastane otoparkında açılan tünel yapımını andıran bu çukurun daha sonra kapatıldığı da belirtildi. (Haber Merkezi)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatyalıları bugün nasıl bir hava bekliyor?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.