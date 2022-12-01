Burada ne yapılıyor?

Özel bir hastanenin otopark bölümünde kazılan bu alan dikkat çekiyor.

Bu inşaat alanına ne yapılacağı merak edilirken yetkili kanatlardan bir açıklama yapılmadı.

Özel hastanenin burada nasıl bir çalışma yapacağı ve gerekli ruhsat izinlerinin alınıp alınmadığı ise henüz bilinmiyor. Şehrin göbeğinde açılan bu alan görenlerin dikkatini çekiyor.

Hastane otoparkında açılan tünel yapımını andıran bu çukurun daha sonra kapatıldığı da belirtildi. (Haber Merkezi)